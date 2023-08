Algeria: nuove nomine ai vertici del settore giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi magistrati e giudici in Algeria dovrebbero proseguire la lotta alla corruzione e il recupero dei fondi sottratti all'estero. Lo ha detto il ministro della Giustizia algerino, Abderrachid Tabi, citato dal quotidiano "El Moudjahid". "La battaglia continua", ha detto l'esponente del governo, in un discorso pronunciato in occasione dell'insediamento del nuovo presidente del Tribunale di Algeri, Douniazad Guelatti, e del nuovo procuratore generale, Lotfi Boudjemaa, nell'ambito dell’ultimo giro di nomine disposto dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Tabi ha affermato che l’ultimo rimpasto mira a dare “nuova linfa al sistema giudiziario”, al fine di migliorare l'attività ponendo al centro l’interesse dei cittadini, avendo come priorità numero uno “la lotta contro la corruzione”, ma anche contro “l'insicurezza stradale, gli incendi boschivi criminali e la speculazione”. (Ala)