Libia-Niger: portavoce forze Haftar, evitare conflitto armato, non prevediamo chiusura confini

- L'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar non prevede di chiudere il confine con il Niger in questa fase, ma sta monitorando lo sviluppo degli eventi nel Paese e teme che la situazione vada fuori controllo in caso di conflitto armato. Lo ha detto il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. "Non possiamo chiudere i confini ora se la situazione non peggiora. Ci sono molte opzioni, attualmente stiamo monitorando la situazione", ha detto al Mismari. “Quello che sta accadendo in Niger è una questione interna al Paese, questo è il nostro punto di vista. Temiamo però che se dovesse scoppiare un conflitto armato, soprattutto non su scala locale ma internazionale, la situazione in Niger potrebbe andare fuori controllo", ha detto il portavoce. Al Mismari ha sottolineato che, secondo i vertici dell'Lna, un’eventuale guerra in Niger “non sarebbe affatto nell'interesse della regione”. "Questa regione è instabile, e popolazione soffre di molti problemi. Pertanto, riteniamo che la prima opzione non sia una guerra, ma una soluzione politica e negoziati", ha affermato il portavoce dell’Lna. Vale la pena ricordare che i 342 chilometri di confine tra Libia e Nigeri sono controllati da gruppi armati - molti dei quali di composizione tribale - per la maggior parte collegati all'Lna. (segue) (Rum)