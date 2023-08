Bergamo: 74 enne morto travolto da 25 mila forme di Grana Padano a Romano di Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri un imprenditore agricolo di 74 anni, Giacomo Chiapparini, è morto schiacciato da 25 mila forme di Grana Padano nella sua azienda agricola Cascina Graffignana di Romano di Lombardia, in Provincia di Bergamo. Per cause ancora da accertare l’uomo, che stava utilizzano un macchinario per movimentare le forme di grana che produce la sua azienda, è stato travolto da uno scaffale alto fino al soffitto che ha ceduto innescando un effetto domino che ha travolto l’agricoltore. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118 che si sono messi subito al lavoro per spostare le forme di formaggio nel disperato tentativo di salvare la vita dell’uomo, le ricerche si sono protratte per tutta la notte, ma in mattinata è stato trovato il corpodell'uomo. Durante il lungo intervento di recupero della persona dispersa è stata attivata anche una squadra USAR (Urban Search And Rescue) di AREU, che ha collaborato con i colleghi USAR dei vigili del fuoco nelle operazioni di ricerca sotto le macerie. (Rem)