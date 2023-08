Giordania-Egitto: premier Madbouly ad Amman per la riunione dell’Alta commissione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Repubblica araba d’Egitto, Mustafa Madbouly, alla testa di una delegazione ministeriale, si trova ad Amman in visita ufficiale, per prendere parte agli incontri della 31esima sessione dell’Alta commissione congiunta giordano-egiziana, in programma per oggi. Lo ha riferito l’emittente giordana statale “Al Mamlaka”, precisando che le riunioni sranno presiedute dal ministro degli Esteri del Regno hashemita di Giordania, Bishr al Khasawneh. Al suo arrivo ad Amman, Madbouly è stato ricevuto da una delegazione nella quale figuravano il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'approvvigionamento della Giordania, Youssef Shamali, e altri rappresentanti delle istituzioni del regno. Durante le riunioni dell’Alta commissione congiunta, sono previste discussioni su diverse questioni, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in diversi settori, in particolare in quelli economici. Ieri, inoltre, si è tenuta una “riunione preparatoria”, presieduta da Shamali e dalla ministra della Cooperazione internazionale dell’Egitto, Rania al Mashat.(Lib)