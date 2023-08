Agroalimentare: Tunisia punta a produrre 250.000 tonnellate annue di olio oliva entro 2035 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia mira poi a valorizzare la qualità dell'olio d'oliva, destinando una parte del Fondo per la promozione dell'esportazione delle olive in scatola all'adozione di tecnologie moderne che possano migliorare la qualità dell'olio. Ciò sarà ottenuto valorizzando gli scarti, sostenendo il settore, creando specifici marchi di qualità per l'olio d'oliva al fine di aumentarne il valore e diversificare le esportazioni, e sostenendo programmi di ricerca scientifica e partenariati con il settore. Inoltre, il ministero intende sviluppare un'apposita banca dati analitica specializzata e approvata per sostenere il monitoraggio ufficiale e l'autocontrollo. Tra gli obiettivi strategici del piano, c'è la diversificazione delle esportazioni verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea, con l'obiettivo di conquistare nuovi mercati come Giappone, Cina, India e Paesi africani. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la diversificazione dei prodotti, l'aumento delle esportazioni e il potenziamento del turismo per sostenere le operazioni di export. (segue) (Tut)