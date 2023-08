Roma: incendio in autodemolitore a San Cesareo, il secondo in meno di due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiamme questa notte in un autodemolitore alle porte di Roma. Intorno alle 2 i carabinieri e i vigili del fuoco di San Cesareo, in provincia di Roma, sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in un capannone industriale, destinato ad autodemolizione. I militari e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate in un'area di circa 450 metri quadri e che hanno interessato diversi veicoli presenti nella rimessa. Carabinieri e vigili del fuoco erano già intervenuti lo scorso 10 giugno per domare un altro incendio, scoppiato sempre nello stesso capannone a San Cesareo. Questa, quindi, è la seconda volta che l'area va a fuoco in meno di due mesi. Il titolare dell'attività però, ascoltato dai militari, ha affermato di non aver ricevuto minacce o intimidazioni. Ad ogni modo, sono in corso indagini e non si esclude nessuna pista. Nell'incendio nessuna persona è rimasta coinvolta. (Rer)