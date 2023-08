Regno Unito: commissione parlamentare esorta a contrastare tecnologia per abusi domestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per la cultura, i media e lo sport del Parlamento britannico ha invitato il governo a contrastare gli "abusi tecnologici", avvertendo che i dispositivi intelligenti vengono spesso utilizzati per controllare le vittime di violenza domestica. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Guardian", le prove presentate alla commissione suggeriscono che la maggior parte dei casi di abuso domestico nel Regno Unito presentano anche una componente informatica, attraverso spyware o altri dispositivi connessi per monitorare i movimenti delle vittime. Il rapporto invita pertanto il governo ad affrontare in via prioritaria questi “abusi tecnologici”, rilevando che la risposta della giustizia penale in questo ambito è "carente". Le raccomandazioni della commissione includono la formazione della polizia e una maggiore consapevolezza dei servizi specializzati che trattano la violenza contro le donne. Lo scorso giugno, il governo aveva annunciato che avrebbe modificato la legge sulla sicurezza online e redatto una guida per le aziende tecnologiche al fine di garantire una riduzione degli abusi che le donne subiscono sulle piattaforme online. (Rel)