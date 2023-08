Sardegna: Confartigianato, solidarietà a territori e popolazioni colpiti da incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confartigianato Imprese Sardegna esprime solidarietà ai territori, alle popolazioni e alle attività produttive dei vari centri dell’Isola colpite dalla violenza degli incendi e dalla malvagità criminale degli incendiari. Inoltre, l’Associazione Artigiana ringrazia il coordinamento, i volontari, la Protezione Civile, le Forze dell’ordine e tutti coloro che si sono prodigati ieri, e continueranno a farlo oggi e nei prossimi giorni, per affrontare la difficile situazione. “Il nostro primo pensiero è rivolto agli abitanti, agli imprenditori e agli Amministratori dei Comuni colpiti da questi roghi criminali e a tutti coloro che si sono adoperati in queste ore per limitare i danni - commentano Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, e Daniele Serra, Segretario Regionale dell’Associazione Artigiana – ancora una volta ci troviamo a piangere un territorio devastato dalla malvagità umana e a contare la distruzione di territori, abitazioni e imprese. Ai delinquenti che hanno appiccato il fuoco, va il nostro massimo disprezzo unito alla speranza che questi individui possano essere presto individuati ed esemplarmente condannati”. (segue) (Rsc)