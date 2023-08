Sardegna: Confartigianato, solidarietà a territori e popolazioni colpiti da incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sappiamo se ci siano, e quante siano, le attività produttive travolte dalla furia delle fiamme ma di certo ci sono territori che hanno subito danni gravissimi dal punto di vista ambientale, infrastrutturale e urbano – proseguono Presidente e Segretario – a tutti, indistintamente, dovrà essere data l’opportunità di ripartire: per questo è necessario accelerare le procedure e tagliare la burocrazia; bisognerà, a tutti i costi, far ripartire le zone flagellate dal fuoco per ricostruire il tessuto urbano e produttivo”. “Purtroppo ancora non conosciamo esattamente l’estensione dei territori interessati e, soprattutto, l’ammontare dei danni – concludono Lai e Serra – ma fin da oggi ci mettiamo a disposizione delle Autorità e delle Istituzioni, con le nostre imprese associate e le nostre strutture associative sparse nei territori, per iniziare una mappatura dei danni e dei disagi che imprese e cittadini dai roghi potrebbero aver subìto direttamente, o indirettamente. Questi potranno servire per fornire numeri utili e certi e, soprattutto, accelerare la fase di ricostruzione per coordinare al meglio le varie fasi”. L’Associazione Artigiana, inoltre, chiederà che l'EBAS, Ente Bilaterale per l’Artigianato della Sardegna, si mobiliti per riconoscere alle imprese iscritte che abbiano subito disagi un intervento di solidarietà per lenire, almeno in parte, il danno subito. (Rsc)