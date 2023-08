Indonesia: ministro Salute Sadikin incontra Elon Musk, discussa connessione satellitare ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute dell'Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, ha incontrato Elon Musk per discutere il potenziale utilizzo della rete Internet satellitare Starlink per la connessione di ospedali e centri sanitari nelle aree più remote del Pese. Lo ha riferito il ministro tramite una nota, spiegando che l'incontro con l'imprenditore statunitense è parte "dei nostri sforzi per assicurare l'accesso equo ai servizi sanitari nel Paese". Secondo i dati forniti dal ministero della Salute indonesiano, ad oggi 2mila dei circa 10mila centro sanitari locali ("puskesmas") nelle aree più isolate del Paese non hanno accesso ad Internet. (Fim)