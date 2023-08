Niger: "El Pais", Ue non intende evacuare personale missioni umanitarie e di addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue non ha intenzione di evacuare dal Niger il personale della sua missione umanitaria, così come quello schierato nella missione di addestramento della polizia e delle guardie di frontiera. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “El Pais” citando fonti europee. "Nel Paese rimarrà la missione dell'Ue per l'addestramento della polizia e la protezione delle frontiere, nonché una missione umanitaria, che sono considerate personale essenziale", scrive il quotidiano, citando fonti europee. In precedenza, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha affermato che diversi Paesi dell’Ue hanno deciso di evacuare i loro connazionali dal territorio del Niger. La Commissione europea ha riferito all'inizio di agosto che la missione dell'Ue in Niger non aveva ancora preso una decisione formale sull’evacuazione del proprio personale diplomatico. (Spm)