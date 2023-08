Pil: Generali Investments, stime Bce su crescita area euro troppo ottimistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riteniamo che le previsioni di crescita del Pil della Bce nell’area euro siano troppo ottimistiche. È quanto emerge dall’analisi di Martin Wolburg, senior economist di Generali Investments. L'area euro ha scongiurato i timori di un altro trimestre di stallo dell'attività e ha registrato un aumento sorprendentemente forte del Pil, pari allo 0,3 per cento nel secondo trimestre. Le informazioni provenienti dai Paesi suggeriscono che il commercio estero (vedi la Francia) e la stabilizzazione dei consumi (in Germania) sono stati i fattori chiave. Tuttavia, guardando al futuro, appare chiaro che sia in corso un raffreddamento dell'attività. All'inizio del terzo trimestre i principali indicatori di fiducia si sono deteriorati in tutti i settori. Il Pmi composito (Purchasing managers index) è sceso a 48,9, un livello coerente con la contrazione della produzione, mentre si sono indebolite anche le componenti prospettiche di varie analisi congiunturali. Nonostante ciò, riteniamo - sottolinea Wolburg - che la seconda metà dell'anno sarà caratterizzata da un rallentamento dell'attività, ma non da una recessione. Un fattore chiave di stabilizzazione sarà l'ulteriore riduzione dell'inflazione. A luglio, l'inflazione complessiva è scesa al 5,3 per cento annuo. Il calo dei prezzi dell'energia e delle materie prime e la minore pressione dei gasdotti porteranno l'inflazione al di sotto del 3 per cento su base annua entro la fine dell'anno. (segue) (Rin)