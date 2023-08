Pil: Generali Investments, stime Bce su crescita area euro troppo ottimistiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miglioramento della crescita del reddito reale e la solidità del mercato del lavoro - prosegue Wolburg - saranno i principali pilastri di stabilizzazione. Il picco dei tassi della Bce sarà raggiunto a settembre. Nella riunione di luglio, la Bce ha alzato il tasso (di deposito) al 3,75 per cento, come previsto. Tuttavia, pur ritenendo l'inflazione ancora troppo elevata e per troppo tempo (l'inflazione core stabile al 5 per cento anno su anno a luglio), la Bce non vede più la necessità di aumentare ulteriormente i tassi, adottando invece una posizione realmente basata sui dati. I dati sull'inflazione e le proiezioni macro aggiornate saranno quindi fondamentali. Dubitiamo che le previsioni aggiornate sull'inflazione siano abbastanza favorevoli da bloccare le oscillazioni. È emerso chiaramente come la Bce continui ad essere preoccupata per le dinamiche interne dell'inflazione. Rimaniamo quindi fermi sul nostro scenario di un ultimo rialzo di 25 punti base per raggiungere il livello massimo del 4,0 per cento, ma riconosciamo che questa scelta è diventata ormai molto in bilico. In ogni caso, riteniamo - conclude - che il livello massimo dei tassi sarà raggiunto nel terzo trimestre e mantenuto per circa un anno. (Rin)