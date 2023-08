Fvg: Fedriga, vicini a cittadini colpiti dal maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora maltempo in Friuli Venezia Giulia. Nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri grandinate, temporali forti e precipitazioni abbondanti hanno colpito la provincia di Udine, concentrate in particolare nei comuni di Reana del Rojale e Tricesimo, dove sono caduti 94 millimetri di pioggia in un’ora. Circa una sessantina le chiamate ai Vigili del fuoco e un’ottantina i volontari di Protezione civile attivi per allagamenti diffusi delle strade e degli scantinati e alcune cadute di alberi. La Protezione civile ha registrato alcuni sottopassi allagati nella zona dell'hinterland udinese e alcune auto bloccate dalla grandinata. Nel Friuli occidentale colpiti in particolare Fontanafredda, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone. Ieri sera il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, è intervenuto per assicurare la vicinanza della Regione “ai cittadini e alle comunità messe a dura prova dal maltempo. I danni causati dagli allagamenti e dalla grandine, che si sommano a quelli registrati nelle scorse settimane in altre località – ha detto Fedriga – sono sicuramente ingenti e al più presto avvieremo una stima per capire quali strumenti mettere in campo per dare risposte concrete e rapide ai cittadini”. (Frt)