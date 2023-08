Migranti: Bulgaria, 16 clandestini arrestati dopo incidente in tangenziale a Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici migranti irregolari sono stati arrestati stamane a Sofia, in Bulgaria, dopo un incidente stradale in tangenziale nei pressi del villaggio di Mramor. Lo riporta l’agenzia di stampa “Bta”, sulla base di quanto reso noto dal ministero dell’Interno. Il gruppo di clandestini stava viaggiando a bordo di un fuoristrada, che si è schiantato contro il guardrail per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. I migranti avrebbero riferito alle forze dell’ordine si essere di origine afgana. (Seb)