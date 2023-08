Fvg: Università di Udine, 99 progetti vinti e finanziati dal Mur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Udine ha vinto 99 Progetti di rilevante interesse nazionale (Prin), 29 dei quali come capofila, che sono stati approvati e finanziati dal ministero dell'Università e della Ricerca sul bando 2022. Sui 194 progetti presentati dall’ateneo friulano, dunque, più della metà sono stati approvati, con un aumento di progetti vincenti di oltre il 580 per cento, rispetto ai 17 finanziati l'anno scorso sul bando 2020. I Prin hanno durata triennale e sono la principale fonte di finanziamento ministeriale della ricerca universitaria. Si attende ora l’emanazione dei decreti con i finanziamenti ministeriali, che dovrebbe arrivare fra qualche mese. “È un risultato davvero importante per l'Università di Udine. che premia l'impegno dei nostri gruppi di ricerca ed evidenzia la capacità di proporre temi di elevata rilevanza scientifica”, sottolinea il rettore Roberto Pinton. Dei 99 progetti finanziati, 37 appartengono al settore delle Scienze sociali e umanistiche, 34 a quello delle Scienze della vita, 28 al settore delle Scienze fisiche e ingegneristiche. (Frt)