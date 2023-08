Ucraina: fonti stampa ceche, Zelensky ha effettuato simulazione volo di un F-16 Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha effettuato una simulazione di volo di un caccia F-16 statunitense. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Ctk” che cita fonti dell’ufficio presidenziale di Kiev, secondo cui si tratterebbe di un simulatore consegnato dalla Repubblica Ceca. "Zelensky ha provato a pilotare un aereo F-16 statunitense. Lo ha fatto su uno speciale simulatore di volo che la Repubblica Ceca ha fornito all'Ucraina. Durante una visita a una delle basi aeree in Ucraina, Zelensky lo ha esaminato e poi si è seduto nella cabina di pilotaggio dell’F-16” e, successivamente, “ha ‘colpito’ uno dei bersagli virtuali”. L'Ucraina spera di ricevere aerei da combattimento F-16, ma nessuno dei Paesi occidentali in possesso di tali armamenti ne ha autorizzato l’invio. Stando a quanto riferito, dell'addestramento dei piloti ucraini all’utilizzo degli aerei da combattimento F-16 dovrebbe iniziare ad agosto in Danimarca. Successivamente verrà creato un centro di addestramento speciale in Romania. Un accordo su questo punto è stato raggiunto al recente vertice della Nato a Vilnius.(Vap)