Serbia: ministro Commercio, non rinunceremo a industria mineraria

- La Serbia non rinuncerà all'industria mineraria che è di fondamentale importanza per l'economia nazionale. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio serbo, Tomislav Momirovic, in occasione delle celebrazioni di ieri della giornata dei minatori della Serbia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Il ministro ha affermato che "più di 4,3 miliardi di euro, per lo più investimenti stranieri, sono stati investiti nell'industria mineraria negli ultimi dieci anni" assieme a "più di 700 milioni di euro nel campo della ricerca geologica" nel Paese balcanico. Momirovic ha aggiunto che la Serbia ha "un enorme potenziale" per l'ulteriore sviluppo del settore minerario, "soprattutto", ha sottolineato, "in funzione di componenti che poi vengono utilizzati nell'industria elettrica e automobilistica". Lo stesso ministro ha infine sottolineato che nel 2022 rispetto al 2021 la crescita del settore minerario serbo è stata "del 22,6 per cento". (Seb)