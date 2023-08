Usa: la storica società di autotrasporti Yellow presenta istanza di fallimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’epoca, le compagnie stavano operando a pieno regime, e i vertici non hanno ritenuto necessario un accorpamento così ampio: la situazione è cambiata con la recessione del 2008, che ha fatto crollare la domanda e reso auspicabile una integrazione più rapida, per contenere gli effetti della crisi. La crisi ha portato ad un negoziato con i sindacati, che hanno raggiunto un accordo nel 2010 per evitare una bancarotta. Tuttavia, il debito accumulato con le operazioni di fusione e la complessità operativa, che la società non è mai stata in grado di gestire definitivamente, hanno avuto un impatto negativo sulla performance complessiva, portando Yellow sull’orlo della bancarotta anche nel 2014 e nel 2020. Dal 2009, i ricavi complessivi della società si sono sempre attestati intorno ai cinque miliardi di dollari: l’azienda ha però registrato quasi sempre una perdita a fine anno, e i pochi utili in bilancio non hanno mai superato i 25 milioni di dollari. Con la pandemia, la situazione è peggiorata ulteriormente, spingendo l’amministrazione Trump ad approvare un finanziamento da 700 milioni di dollari per consentire alla società di fare fronte ai debiti. (Was)