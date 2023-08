Giappone: scarico acqua Fukushima inizierà alla fine di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata stoccata per anni a Fukushima, sito del disastro nucleare verificatosi in Giappone nel 2011, inizieranno molto probabilmente entro la fine di questo mese. Lo confermano fonti governative citate dal quotidiano "Asahi Shimbun", secondo cui Tokyo potrebbe dare il via alle operazioni di scarico dopo l'incontro del primo ministro Fumio Kishida coi presidenti di Stati Uniti e Corea del Sud, Joe Biden e Yoon Suk-yeol, in programma a Washington la prossima settimana. Secondo le fonti, Kishida approfitterà dell'incontro per fornire nuove rassicurazioni ai due leader alleati, che da parte loro hanno già espresso il loro sostegno ai piani del Giappone. Il regolatore giapponese del nucleare ha concesso il mese scorso l'approvazione definitiva ai piani studiati dal governo giapponese e dall'utility energetica Tepco. (segue) (Git)