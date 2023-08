Burkina Faso: la Francia annuncia la sospensione degli aiuti allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri francese ha comunicato la sospensione degli aiuti allo sviluppo e del sostegno al bilancio al Burkina Faso. Tale annuncio arriva in un contesto di relazioni tese tra Parigi e Ouagadougou dal colpo di stato militare avvenuto nel gennaio del 2022 in Burkina Faso. "La Francia sospende, sino a nuovo avviso, tutti i suoi aiuti allo sviluppo e le azioni di sostegno al bilancio in Burkina Faso", si legge in un comunicato del Quai d’Orsay in cui non vengono specificati ulteriori dettagli. (Frp)