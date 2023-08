Corea del Sud: raduno mondiale scoutismo, dopo l'ondata di calore arriva il tifone Khanun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il 25esimo World Scout Jamboree, il raduno mondiale dello scoutismo in corso in Corea del Sud, già colpito dall'ondata di calore dei giorni scorsi, dovrà fare i conti nelle prossime ore con l'arrivo del tifone Khanun, già responsabile di alluvioni e danni in Cina e nel sud del Giappone. Buan, la località coreana che ospita l'evento, è teatro già oggi di piogge intense, dopo giorni di temperature superiori ai 30 gradi centigradi che hanno causato centinaia di colpi di calore, e spinto diversi gruppi scout a interrompere anticipatamente la partecipazione all'evento. Nei giorni scorsi le polemiche relative alla gestione del raduno, ritenuta inadeguata, hanno spinto il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol a intervenire in prima persona. Dopo la segnalazione da parte degli organizzatori di centinaia di malori tra i partecipanti a causa del caldo torrido, sono montate infatti le contestazioni sia per la decisione di non sospendere l'evento, sia per la carenza di strutture igienico-sanitarie, servizi e aree condizionate denunciate dai partecipanti e dai loro genitori: migliaia di scout tra i 14 e i 17 anni giunti da tutto il mondo sono stati collocati infatti in un vasto spazio aperto del tutto privo di zone d'ombra, e scarsamente provvisto dei necessari servizi igienico-sanitari. (segue) (Git)