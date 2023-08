Thailandia: inflazione inferiore alle attese nel mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione complessiva della Thailandia si è attestata appena allo 0,38 per cento nel mese di luglio, un dato inferiore alle attese che riflette l'assestamento dei prezzi di beni alimentari ed energia. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal ministero del Commercio thailandese. L'inflazione si è mantenuta per il terzo mese consecutivo sotto la forbice definita dalla banca centrale, tra l'1 e il 3 per cento. Ad agosto il tasso di inflazione dovrebbe registrare un lieve aumento a causa degli effetti della siccità sui prezzi dei generi alimentari. (segue) (Fim)