Thailandia: inflazione inferiore alle attese nel mese di luglio (2)

- La Banca della Thailandia ha annunciato la scorsa settimana il settimo aumento consecutivo del tassi di riferimento chiave, portandolo al 2,2 per cento, ai massimi da nove anni a questa parte. "In un contesto di continua espansione economica e di riduzione della capacità produttiva inutilizzata, la politica monetaria dovrebbe mantenere l'inflazione in modo sostenibile all'interno della fascia obiettivo e favorire la stabilità macro-finanziaria a lungo termine ,prevenendo l'accumulo di squilibri finanziari che potrebbero sorgere in un ambiente caratterizzato da tassi d'interesse bassi per un lungo periodo", afferma una nota diffusa dalla banca centrale. A giugno il tasso di inflazione in Thailandia è calato allo 0,23 per cento, ben al di sotto della forbice di riferimento della banca centrale, ma diversi economisti prevedono un sensibile aumento da settembre, per effetto della forte ripresa del settore turistico. (Fim)