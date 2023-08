Niger: Tajani, prolungare l’ultimatum della Cedeao, unica via è quella diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per risolvere la crisi in Niger l'unica via è quella diplomatica”: per questo motivo è auspicabile che “venga prolungato oggi l'ultimatum della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), scaduto ieri notte a mezzanotte”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a “La Stampa”. “Bisogna trovare una soluzione: non è ancora detto che non si trovi una strada, che non sia la guerra”, ha aggiunto il ministro, secondo cui l'Europa “non può permettersi uno scontro armato, non dobbiamo essere visti come nuovi colonizzatori dell'Africa. Al contrario, dobbiamo creare una nuova alleanza con i Paesi africani, che non sia sfruttamento”. Parlando della presenza del gruppo paramilitare Wagner in Africa subsahariana, Tajani ha spiegato che i mercenari russi hanno “sfruttato la situazione di instabilità per rafforzare la presenza nel Sahel”. Il vicepremier ha affermato, inoltre, di auspicare che il presidente deposto del Niger, Mohamed Bazoum, “venga liberato”, ammettendo tuttavia che non può essere l’Occidente a farlo. “La liberazione sarà il frutto di un lavoro faticoso e lungo. Ora, l'unica via è prolungare l'ultimatum”, ha detto Tajani.(Res)