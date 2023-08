Sardegna: weekend di fuoco nel Sarrabus, aziende agricole cancellate, evacuate strutture turistiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione - ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu - Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente''.Drammatica la testimonianza di uno degli agricoltori colpiti, Tullio Murgia, nella cui azienda si producono arance: “Il fuoco ha distrutto qualcosa mille alberi e le arance - ha spiegato Murgia - Abbiamo temuto che le fiamme arrivassero alle case: ci siamo prodigati ad aiutare gli oepratori sul terreno a spegnere le fiamme: sono state distrutte la linea elettrica e le tubazioni dell'acqua". Paura anche a Porto Corallo e a San Vito dove la situazione è sotto controllo: “Provo solo grandissima tristezza e amarezza per tutto questo e tantissima rabbia per chi dimostra di non amare la propria terra e le proprie radici”, ha commentato il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu. Un violento incendio si è sviluppato anche nella località turistica di Costa Rei con le fiamme che hanno sfiorate case e strutture turistiche. (segue) (Rsc)