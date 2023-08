Sardegna: weekend di fuoco nel Sarrabus, aziende agricole cancellate, evacuate strutture turistiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio il presidente della Regione, Christian Solinas ha chiamato il sindaco di Muravera Salvatore Piu. Il governatore sardo, che ha seguito in costante contatto con la sala operativa della Protezione Civile Regionale l'evolversi delle operazioni antincendio nei vari territori interessati dal fronte dei roghi, ha espresso solidarietà al primo cittadino di Muravera. ''Il presidente della Regione - ha spiegato Piu - si è interessato per inviare rinforzi nelle zone del nostro territorio colpite dai roghi e, in particolare i tre Canadair che si sono rivelati decisivi nella difficile lotta alle fiamme''. Solinas è stato messo al corrente dei gravissimi danni provocati dai roghi: ''Ci è stato assicurato il sostegno della Regione - ha dichiarato Salvatore Piu - per far fronte a questa sciagura che ha devastato il nostro territorio causando non solo danni all'ambiente ma anche cancellando importanti realtà agricole e produttive. Ho espresso al presidente della Regione il ringraziamento dell'amministrazione comunale e della cittadinanza muraverese per gli sforzi fatti dalla macchina regionale per portare aiuto alla nostra gente''. Solinas ha dato mandato al Corpo Forestale Regionale di intensificare le indagini per individuare ed assicurare alla giustizia i responsabili. Anche l'assessore regionale all'Ambiente, Marco Porcu, ha chiamato a più riprese il primo cittadino muraverese per essere aggiornato sulla situazione e per mettere a disposizione la macchina organizzativa dell'Assessorato per venire in soccorso al territorio muraverese sfregiato dalle fiamme. (Rsc)