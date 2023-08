Siria: quattro militari morti in presunto attacco israeliano vicino Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro militari delle Forze armate governative della Siria sono morti e altri quattro sono rimasti feriti in un attacco missilistico attribuito alle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana “Sana”, aggiungendo che l’attacco, avvenuto attorno alle 2:20 di questa mattina, ora locale, ha causato anche perdite materiali, la cui portata, tuttavia, non è stata specificata. “Alle 2:20 il nemico israeliano ha sferrato un attacco aereo dalla direzione del Golan siriano occupato, colpendo alcune aree in prossimità di Damasco”, si legge su “Sana”, da “fonti militari”. La difesa aerea siriana, inoltre, avrebbe intercettato e abbattuto alcuni missili. Secondo il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, in un video “non verificato, apparentemente girato vicino al sito colpito” si sentono almeno sei esplosioni, oltre al rumore dei jet che sorvolavano l’area. Si tratterebbe, dunque, del primo attacco israeliano in territorio siriano dallo scorso 19 luglio, quando tre miliziani affiliati alle Forze armate governative siriane erano stati uccisi e altri quattro erano rimasti feriti. I missili, allora, avevano colpito “alcune postazioni militari nelle vicinanze di Damasco”.(Res)