Filippine-Cina: nuovo incidente tra navi della Guardia costiera nel Mar Cinese Meridionale (7)

- In tale quadro, il presidente Marcos sembra aver puntato con forza sul recupero dell'alleanza con gli Stati Uniti. La sua visita a Washington, suggellata all'inizio di maggio dall'incontro con l'omologo Joe Biden alla Casa Bianca, ha rappresentato infatti un passaggio importante per la strategia Usa volta a contenere le crescenti ambizioni della Cina nell'Indo-Pacifico. Nella regione, considerata cruciale da sempre più osservatori per la definizione dei futuri equilibri politici globali, tra venti di guerra intorno a Taiwan e dispute marittime nel Mar Cinese Meridionale, le tensioni non accennano ad attenuarsi. Biden e Marcos, come si legge in un comunicato diramato dalla Casa Bianca al termine del confronto, hanno sottoscritto il comune impegno a "preservare il diritto internazionale e a promuovere un Indo-Pacifico libero e aperto": il documento riflette la condivisa preoccupazione per l'intensificarsi delle attività militari di Pechino e sembra riportare le Filippine a pieno titolo nella rete di alleanze che gli Stati Uniti stanno puntellando nella regione, e che si poggia anche sull'Australia, sul Giappone e sulla Corea del Sud, il cui presidente Yoon Suk-yeol ha preceduto di pochi giorni Marcos alla Casa Bianca. (segue) (Fim)