Filippine-Cina: nuovo incidente tra navi della Guardia costiera nel Mar Cinese Meridionale (8)

- Durante la visita – la prima di un presidente filippino alla Casa Bianca da dieci anni a questa parte – Marcos ha evidenziato l'importanza degli Stati Uniti come unico alleato regionale legato a Manila da un trattato difensivo, nel contesto "di quella che è forse la situazione geopolitica più complicata al mondo in questo momento". Secondo fonti governative statunitensi, i due leader hanno discusso nuove linee guida per un ulteriore rafforzamento della cooperazione militare, tramite un maggiore coordinamento nei teatri terrestre, marittimo, aereo e informatico. Gli Stati Uniti intendono inoltre trasferire alle Filippine tre aerei da trasporto tattico C-130 Hercules e intensificare i pattugliamenti marittimi al largo delle Filippine. Ancora, si è discusso di "cooperazione trilaterale" con il Giappone in risposta alle attività militari sempre più intense della Cina attorno a Taiwan e nell'Indo-Pacifico. L'idea di colloqui di sicurezza trilaterali tra Stati Uniti, Giappone e Filippine, in realtà, era stata anticipata da funzionari governativi di Manila già all'inizio di quest'anno. Stati Uniti e Filippine sono alleati di lunga data, legati sin dal 1951 da un Trattato di mutua difesa – a firmarlo furono gli allora presidenti Harry Truman e Elpidio Quirino – che negli anni ha permesso agli Usa di realizzare nell'arcipelago due delle loro più importanti installazioni militari all'estero, la base aerea di Clark e quella navale di Subic Bay, entrambe chiuse negli anni Novanta. Sotto la presidenza di Rodrigo Duterte, tra il 2016 e il 2022, le Filippine si sono tuttavia molto avvicinate alla Cina e hanno in più circostanze minacciato di cancellare il più importante accordo di difesa ancora in vigore con gli Stati Uniti, il Visiting forces agreement (Vfa) dal 1999, che regola la presenza delle truppe Usa nel Paese. Numerosi osservatori ritenevano che Marcos, vincitore delle elezioni presidenziali di un anno fa, avrebbe confermato la linea filo-cinese del suo predecessore. (segue) (Fim)