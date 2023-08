Usa: scontro tra amministrazione Biden e Alabama per il quartier generale della Forza spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione congressuale dell'Alabama a Washington ha accolto con sdegno la decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di negare il piano per il trasferimento in quello Stato del quartier generale della Forza spaziale, che attualmente si trova in Colorado. Il deputato repubblicano Mike Rogers, presidente della commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti Usa, ha avviato una indagine per chiarire le ragioni della decisione del presidente, che il deputato ha attribuito a considerazioni politiche. I deputati dell'Alabama accusano inoltre l'amministrazione Biden di aver proceduto alla costruzione del quartier generale temporaneo della Forza spaziale a Colorado Springs in maniera del tutto unilaterale, anticipando l'iter ordinario che è culminato invece nella selezione di Huntsville, in Albama, cui il presidente però ha opposto un diniego. "E' chiaro che all'amministrazione Biden interessi di più promuovere la sua agenda di sinistra estrema rispetto alla sicurezza della nazionale", ha scritto su Twitter un altro deputato dell'Alabama, Jerry Carl, aggiungendo che il suo Stato "non rinuncerà a questa battaglia, perché il Comando spaziale spetta a Huntsville". Non è ancora chiaro, al momento, quale azione politica o legale possano assumere i deputati, se l'indagine avviata dalla Camera riscontrerà effettiva irregolarità nell'iter decisionale della Casa Bianca. Il Congresso è ancora al lavoro al testo del bilancio della Difesa, e potrebbe adottare misure tese a definanziare specifici programmi o stabilire condizioni specifiche relative al Comando spaziale. (Was)