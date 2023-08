Giappone: anniversario bombardamento atomico Nagasaki al chiuso a causa del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anniversario del bombardamento atomico della città giapponese di Nagasaki, verificatosi il 9 agosto 1945, si terrà al chiuso per la prima volta dal 1963, come stabilito ieri dall'amministrazione cittadina a causa dell'arrivo nel Paese del tifone Khanun. La cerimonia commemorativa si svolge solitamente nel Parco della pace cittadino, ma il 78mo anniversario, che ricorrerà mercoledì, sarà segnato da una cerimonia nel grande centro conferenze Dejima Messe Nagasaki. Alla cerimonia prenderanno parte solo gli organizzatori, e non saranno presenti il primo ministro giapponese Fumio Kishida e gli ambasciatori stranieri nel Paese. Il tifone Khanun ha già causato decine di feriti nella prefettura meridionale di Okinawa e danni diffusi ai trasporti e alla rete elettrica nel sud del Paese. (Git)