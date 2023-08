Cambogia: re nomina primo ministro il figlio del premier uscente Hun Sen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Cambogia, Norodom Sihamoni, ha ufficialmente nominato nuovo capo del governo Hun Manet, figlio maggiore del primo ministro Hun Sen, che ha guidato il Paese per quasi quattro decenni. Un decreto reale pubblicato questa mattina nomina Hun Manet "primo ministro del Regno di Cambogia per la durata del Settimo mandato parlamentare". La scorsa settimana Hun Sen ha difeso la regolarità delle elezioni del 23 luglio, vinte dal suo partito in assenza di una reale opposizione politica, e la scelta di traferire il potere al figlio maggiore Hun Manet, secondo una modalità dinastica che la stampa internazionale ha paragonato alla Corea del Nord. "Posso dichiarare che la democrazia ha vinto in Cambogia", ha detto il premier nel suo primo discorso pubblico dopo le elezioni e dopo l'annuncio della cessione del potere al figlio. Hun Sen ha negato dissidi tra gli alti funzionari del suo Partito popolare cambogiano (Cpp) in merito alla transizione politica, ma ha affermato di aver ceduto direttamente il potere al figlio perché le alternative "potrebbero condurre allo spargimento di sangue per la conquista del potere". Hun Sen ha dichiarato che chiederà al re di nominare suo figlio primo ministro lunedì, così che questi possa formare un nuovo governo e sottoporlo a un voto di fiducia parlamentare il 22 agosto. Nel corso del suo discorso, Hun Sen ha anche suggerito che il Partito della luce di candela, unica reale forza di opposizione già esclusa dalle elezioni del mese scorso, debba essere disciolto forzosamente a causa dei suoi legami col leader dell'opposizione in esilio Sam Rainsy. (segue) (Fim)