Cambogia: re nomina primo ministro il figlio del premier uscente Hun Sen (2)

- Il primo ministro ha affermato di non voler interferire con il governo del figlio, ma ha anche avvertito che tornerà a guidare il Paese nel caso Hun Manet dovesse affrontare una minaccia "di vita o di morte", o se dovesse sentirsi minacciato dal figlio. "Vorrei avvertirmi che se mio figlio rischiasse la vita, potrei tornare ad essere primo ministro. Egualmente, se Manet minacciasse la mia vita, dovrei tornare ad essere primo ministro per un po', per poi scegliere chi debba essere il primo ministro", ha dichiarato il capo del governo dimissionario. Hun Sen, al governo da quasi quarant'anni, ha annunciato il 26 luglio le proprie dimissioni dalla carica di capo del governo e la cessione del potere al figlio maggiore Hun Manet, dopo la controversa elezione parlamentare di domenica 23 luglio che ha confermato la trasformazione di fatto del Paese in un sistema a partito unico. "Vorrei chiedere la comprensione dei cittadini, mentre annuncio che non proseguirò come primo ministro", ha dichiarato Hun Sen nel corso di un messaggio televisivo, aggiungendo che il nuovo governo sarà guidato dal figlio 45enne, appena eletto parlamentare. L'annuncio di Hun Sen, la cui salute è peggiorata nei mesi scorsi, non giunge inattesa: sin dallo scorso anno, infatti, il primo ministro ha lavorato per accelerare il passaggio di consegne al figlio dopo l'elezione. (segue) (Fim)