Usa: l'incontro di lotta libera tra Musk e Zuckerberg verrà trasmesso in streaming su Twitter

- L'incontro di lotta libera tra Elon Musk e Mark Zuckerberg verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma X (Twitter). Lo ha annunciato il proprietario del social media Elon Musk, che il mese scorso ha rivolto la sfida al suo rivale in risposta al lancio da parte di Meta della piattaforma concorrente "Threads". In un messaggio pubblicato ieri sul suo profilo Twitter, Musk ha affermato che "l'incontro Zuck v Musk sarà trasmesso in streaming su X. Tutti i proventi andranno a un ente benefico per i veterani". Zuckerberg ha risposto poco più tardi con un messaggio su "Threads": "Sono pronto anche oggi. Quando ha rivolto per la prima volta la sfida ho suggerito la data del 26 agosto, ma non ha confermato. Non ci conterei troppo". Alla fine di giugno, Musk aveva annunciato pubblicamente che l'incontro avrebbe avuto per cornice il Colosseo a Roma, ma aveva anche ammesso di dover "lavorare sulla mia resistenza fisica". Era stato proprio il proprietario di Twitter, Tesla e Space X a rivolgere per primo la sfida: "Sono disponibile a un incontro di lotta nella gabbia, se (Zuckerberg) è d'accordo", aveva scritto Musk su Twitter il 20 giugno, prima di commentare sarcasticamente le politiche di moderazione restrittive adottate dai social media del suo rivale. L'ad di Meta aveva replicato a sorpresa il giorno successivo, con un laconico messaggio su Instagram in cui sollecitava Musk a fissare il luogo dell'incontro di lotta. Alcuni utenti di Twitter hanno invitato Musk a "stare attento", sottolineando che Zuckerberg pratica da qualche tempo il Jiu Jitsu, e secondo l'emittente televisiva "Cnn" ha vinto un torneo nel mese di maggio.(Was)