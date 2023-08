Usa: la storica società di autotrasporti Yellow presenta istanza di fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense di autotrasporti Yellow, tra le più vecchie e grandi del Paese, ha avviato ufficialmente una procedura fallimentare, una settimana dopo aver sospeso tutte le sue operazioni e aver comunicando ai sindacati di essere intenzionata a dichiarare bancarotta. La decisione dell’azienda con sede in Tennessee, che stava per celebrare il centenario dalla fondazione, è arrivata dopo una serie di fusioni che hanno incrementato esponenzialmente il debito della società, oltre ad un lungo stallo con il sindacato degli autotrasportatori dei Teamsters. Il mese scorso il sindacato aveva annullato uno sciopero inizialmente programmato dopo che l’azienda non è riuscita a fare fronte ai suoi programmi pensionistici e per l’assicurazione sanitaria dei dipendenti, dando alla società un mese di tempo per effettuare i pagamenti rimasti in sospeso. Il collasso improvviso di Yellow farà perdere il lavoro a circa 30 mila lavoratori, 22 mila dei quali sono iscritti al sindacato dei Teamsters, arrestando una flotta di 12 mila mezzi impiegati per trasportare le merci rivendute da colossi come Walmart e Home Depot. Il 30 luglio la società di Nashville ha inviato una notifica a tutti i dipendenti, annunciando la sospensione di tutte le operazioni e informando il sindacato dell’imminente dichiarazione di bancarotta. Centinaia di dipendenti, non iscritti all’unione dei Teamsters, erano già stati licenziati pochi giorni prima, quando la compagnia aveva smesso di accettare nuovi ordini dai clienti. (segue) (Was)