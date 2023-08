Usa: la storica società di autotrasporti Yellow presenta istanza di fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ripercussioni sui clienti, in ogni caso, dovrebbero essere limitate: la società navigava in cattive acque già da tempo, e la situazione ha portato diversi clienti ad affidarsi ai concorrenti nelle ultime settimane. Già dal 2021, Yellow aveva portato avanti un aggressivo piano di integrazione e taglio dei costi, con l’obiettivo di migliorare la performance della società. Un portavoce della compagnia ha affermato in una nota che l’azienda non ha chiesto “alcuna concessione” al sindacato, nel quadro della ristrutturazione. “Ci siamo offerti di aumentare lo stipendio ai dipendenti, ma il sindacato ha rifiutato di negoziare per più di nove mesi”, ha detto. La risposta dei Teamsters è arrivata a stretto giro, con un portavoce che ha affermato che il sindacato “ha tenuto la società a galla per oltre dieci anni, facendo concessioni miliardarie in termini di stipendi, pensioni e altre condizioni di lavoro: Yellow non è stata in grado di gestire la propria azienda, e farlo non era una nostra responsabilità”. In una nota inviata il mese scorso agli iscritti, l’unione dei Teamsters aveva avvertito che la sopravvivenza di Yellow è “sempre più improbabile”. “Si tratta di una notizia molto brutta, ma purtroppo non inaspettata: la società ha sempre dimostrato incapacità in termini di gestione nonostante le nostre concessioni e finanziamenti federali per centinaia di milioni di dollari”, aveva aggiunto il presidente dei Teamsters, Sean O’Brien, in una nota. (segue) (Was)