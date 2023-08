Usa: la storica società di autotrasporti Yellow presenta istanza di fallimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, durante il picco della pandemia di Covid-19, Yellow ha ricevuto dal governo federale un finanziamento da 700 milioni di dollari, che ha portato il Tesoro a controllare il 30 per cento delle azioni. L’andamento negativo di Yellow è ascrivibile prevalentemente alla gestione di diverse operazioni di fusione, con le quali la società ha acquisito negli anni diversi dei suoi concorrenti. Fondata nel 1924 ad Oklahoma City, Yellow ha iniziato la propria attività specializzandosi nel trasporto di passeggeri via autobus tra diverse città, fornendo un servizio simile a quello dei taxi. L’azienda ha poi dichiarato bancarotta nel 1951 ed è stata rilevata dal banchiere George Powell, che l'ha trasformata in un servizio di trasporto merci a lunga distanza. La prima acquisizione risale al 2003, quando Yellow ha comprato la concorrente Roadway per circa un miliardo di dollari: la peculiarità dell’operazione sta nel fatto che le due aziende hanno accorpato le attività di “back office”, relative quindi alla gestione operativa aziendale, ma non le reti, limitando così il risparmio dal punto di vista dei costi. Una situazione analoga si è verificata nel 2005, quando Yellow ha acquisito il concorrente Usf per 1,37 miliardi, accorpando sempre e solo le funzioni di “back office”. (segue) (Was)