Ucraina: ministro Industrie strategiche Kamyshin tenta di accelerare la produzione di munizioni

- Il ministro delle Industrie strategiche dell'Ucraina, Oleksandr Kamyshin, è impegnato in una corsa contro il tempo per tentare di accelerare la produzione nazionale di munizioni, e sostenere almeno in parte l'enorme dispendio di proiettili d'artiglieria necessario a contrastare sul campo le forze russe. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", che dedica un articolo al ministro con un recente passato da direttore dell'azienda ferroviaria statale ucraina. La disponibilità di proiettili d'artiglieria, in costante calo anche tra i Paesi occidentali che appoggiano Kiev - di qui la controversa decisione di Washington di fornire all'Ucraina munizioni a grappolo - potrebbe risultare decisiva per la prossima fase del conflitto con la Russia: l'arrivo della stagione invernale e il fallimento dei tentativi di penetrare in profondità i territori occupati dalla Russia comporteranno infatti nei prossimi mesi una nuova intensificazione della guerra di posizione. Intervistato dal quotidiano, il ministro spiega di avere una linea di comunicazione diretta con ogni azienda del Paese dedita alla produzione di munizioni. La vasta industria degli armamenti ucraina, eredità dell'Unione sovietica, ha vissuto un costante declino sin dal crollo del Muro di Berlino. (segue) (Was)