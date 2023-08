Ucraina: ministro Industrie strategiche Kamyshin tenta di accelerare la produzione di munizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kamyshin lamenta che le aziende del Paese sono ancora vincolate alle pratiche improduttive di derivazione sovietica: "Si tratta di un cambio di cultura completo", spiega il ministro, che da responsabile delle ferrovie ha garantito i trasporti nel Paese nonostante la chiusura dello spazio aereo nazionale durante le prime fasi dell'invasione russa. Quattro mesi dopo aver assunto il nuovo incarico, si notano già secondo il quotidiano alcuni significativi cambiamenti: il ministro afferma che a luglio l'Ucraina ha prodotto più del doppio dei proiettili di mortaio e artiglieria rispetto all'intera produzione del 2022, anche se per stessa ammissione di Kamyshin, tale risultato attesta soprattutto il bassissimo livello della produzione pre-bellica. Il ministro spiega di non poter fornire dati precisi per ragioni di segretezza, ma avverte che ci vorranno anni prima che l'Ucraina possa arrivare a produrre munizioni sufficienti a far fronte alle esigenze attuali. "Sto scalando il Kilimangiaro, ed è appena la fine del primo giorno di scalata". (Was)