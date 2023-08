Usa: assalto al Congresso, Bill Barr pronto a testimoniare contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex procuratore generale degli Stati Uniti Bill Barr ha dichiarato di essere pronto a testimoniare contro l'ex presidente Donald Trump nell'ambito del processo intentato a carico di quest'ultimo per l'assalto al Congresso del 6 gennaio, e i presunti tentativi dell'ex inquilino della Casa Bianca di sovvertire l'esito delle elezioni presidenziali 2020. Intervistato dall'emittente televisiva "Cbs", Barr, procuratore generale proprio durante l'ultima, travagliata fase dell'amministrazione Trump, ha detto di essere "certamente" disponibile ad essere ascoltato come testimone. Sin dalle sue dimissioni, rassegnate poco dopo le elezioni 2020, l'ex procuratore generale si è distinto come una delle figure più critiche nei confronti dell'ex presidente. Barr ha ammesso che il caso intentato dal procuratore generale Jack Smith contro Trump è "difficile", ma ha espresso l'opinione che non costituisca una violazione del primo emendamento sulla libertà di parola, come sostenuto dall'ex presidente, che afferma siano state criminalizzate le sue opinioni in merito alla regolarità del voto presidenziale. (Was)