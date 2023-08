Filippine-Cina: nuovo incidente tra navi della Guardia costiera nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine hanno accusato la Guardia costiera cinese d'aver fatto uso di un cannone ad acqua e aver effettuato "manovre pericolose" contro imbarcazioni filippine nel Mar Cinese Meridionale. "La Guardia costiera delle Filippine (Pcg) condanna con forza le manovre pericolose della Guardia costiera cinese e l'utilizzo illegale do cannoni ad acqua contro imbarcazioni della Pcg", afferma una nota pubblicata ieri sul profilo Facebook ufficiale della Guardia costiera filippina. L'incidente avrebbe coinvolto imbarcazioni che trasportavano rifornimenti al presidio militare di Manila nel Banco di Ayungin, parte dell'atollo delle Spratly, conteso dai due Paesi. In risposta alle proteste di Manila, la Cina ha accusato la Guardia costiera filippina di aver sconfinato in acque cinesi "trasportando materiale da costruzione illegale". (segue) (Fim)