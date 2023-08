Filippine-Cina: nuovo incidente tra navi della Guardia costiera nel Mar Cinese Meridionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso le forze armate delle Filippine sono tornate a esprimere "allarme e preoccupazione" in merito alla crescente presenza navale della Cina nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale, dopo aver avvistato almeno 47 imbarcazioni da pesca cinesi nei pressi della scogliera di Iroqis, presso l'atollo conteso delle Spratly, e altre sette navi, incluse due navi da guerra, nel vicino atollo di Sabina. Le forze armate delle Filippine avevano già denunciato in precedenza l'aumento della presenza navale cinese nell'area che si trova all'interno della zona economica esclusiva di Manila, e i cui fondali sono ricchi di risorse naturali: secondo le autorità filippine, navi della Guardia costiera cinese hanno effettuato manovre pericolose al largo dell'atollo contesto delle Spratly il 30 giugno scorso, durante una operazione navale delle forze armate filippine nei pressi del Second Thomas Shoal, uno degli atolli delle Spratly a circa 194 chilometri da Palawan. Secondo il portavoce, le navi cinesi si sono avvicinate a due pattugliatori della Guardia costiera che vigilavano sulle operazioni, e hanno incrociato la loro rotta, costringendole a ridurre bruscamente la velocità di navigazione. (segue) (Fim)