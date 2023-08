Strage Bologna: Casu (Pd), Rocca allontani De Angelis o faccia un passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La verità sulla strage di Bologna "non si cancella e chi non riconosce la matrice fascista non è adatto a ricoprire incarichi istituzionali di alcun tipo. Vale per tutte e per tutti, anche per il Presidente della Regione Lazio. Rocca allontani De Angelis o faccia un passo indietro". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Andrea Casu. (Rer)