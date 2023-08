Business news: Brasile, analisti finanziari, inflazione al 4,84 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 4,84 per cento. È quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 31 luglio. Il dato è in calo rispetto al 4,90 ipotizzato la settimana scorsa e alla previsione del 4,98 previsto quattro settimane fa. La stima positiva è influenzata dai dati dell'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile, che ha registrato deflazione a giugno 2023, segnando un calo dello 0,08 per cento su mese. Su base annua l'inflazione raggiunge il 3,16 per cento. (Res)