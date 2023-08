Business news: Argentina, il governo paga il debito a Fmi in yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino e candidato alla presidenza per Unione per la Patria, Sergio Massa, ha informato in un messaggio trasmesso attraverso YouTube che il pagamento del debito con il Fmi sarà completato in yuan grazie alla proroga dell'accordo di currency swap con la Cina. "Voglio tranquillizzarvi, l'Argentina non utilizzerà un solo dollaro delle sue riserve per pagare la scadenza", ha detto Massa. L'accordo di currency swap consente ai due Paesi di usare le rispettive monete per gli scambi commerciali bilaterali. "Venerdì, sulla base di un accordo con la Banca latinoamericana di sviluppo (Caf), è stato approvato un esborso di un miliardo di dollari. Oggi la Banca popolare cinese e il governo cinese hanno deciso di ampliare l'utilizzo della seconda tranche dell'accordo che l'Argentina ha con il governo cinese, permettendoci un pagamento di altri 1,7 miliardi di dollari", ha detto Massa. Il ministro ha aggiunto che in questo modo si salvaguardano le riserve della Banca centrale argentina (Bcra) "in un anno in cui al problema rappresentato dall'eredità del debito con Fmi si è aggiunta la peggiore siccità nella storia", costata più di 20 miliardi di dollari alle esportazioni argentine. (Res)