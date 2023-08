Niger: giunta militare chiude lo spazio aereo, "due Paesi si preparano all'attacco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Niger ha disposto la chiusura "fino a nuovo avviso" di tutto lo spazio aereo del Paese in vista di un possibile intervento militare straniero. Lo ha annunciato poco fa il portavoce del Consiglio nazionale per la salvezza della patria (Cnsp, il nome assunto dalla giunta golpista), il colonnello Amadou Abramane, che ha letto in diretta televisiva il comunicato numero 23 da quando la giunta è salita al potere, lo scorso 26 luglio. "Un pre-schieramento per la preparazione dell'intervento è stato effettuato in due Paesi dell'Africa centrale. Qualsiasi Stato coinvolto sarà considerato cobelligerante", ha aggiunto il portavoce. L'annuncio arriva mentre scade in queste ore l'ultimatum di una settimana che la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha imposto alla giunta per il rilascio del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. (Res)