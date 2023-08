Business news: Cile, Boric presenta il patto fiscale, "chi ha di più pagherà di più”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha presentato in diretta televisiva il “patto fiscale”, pensato dopo la bocciatura della riforma tributaria al Congresso lo scorso marzo. L’iniziativa dell’esecutivo mira a raccogliere 8 miliardi di dollari di entrate fiscali. Nel suo discorso il presidente ha ribadito la necessità di raccogliere più tasse nel Paese per finanziare una serie di progetti sociali nei settori abitativo, della sanità e dell’istruzione. “Chi ha di più pagherà di più”, ha detto Boric. “Il mio governo non rinuncerà a migliorare le pensioni di migliaia di pensionati che vivono in condizioni poco dignitose. Pensioni inferiori al salario minimo. Non c'è tempo da perdere", ha dichiarato il capo dello stato. Il nuovo piano, ha illustrato Boric, prevede “un sistema moderno, equo, efficiente che fornisca garanzie a tutti su come vengono utilizzate le tasse", oltre a “migliori verifiche degli obblighi fiscali e una riforma della tassazione dei redditi, sia per le società che per le persone fisiche, nell'ottica di aumentare il contributo di persone con redditi più elevati”. L’iniziativa "includerà incentivi fiscali per gli investimenti e la produttività e ridurre l’informalità”, ha detto ancora l’ex leader studentesco. Boric ha quindi parlato di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi offerti dallo Stato e dell’introduzione di un sistema di monitoraggio e valutazione degli impegni assunti, al fine di garantire che le cose “siano fatte bene e diano i risultati attesi". (Res)