Business news: Venezuela, formalizzata richiesta di adesione al gruppo Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha formalizzato la sua richiesta di entrare nel gruppo Brics, il gruppo di paesi emergenti che include Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Lo ha detto la vicepresidente venezuelana, Delcy Rodriguez, affermando che il Paese latino metterà le sue riserve petrolifere a disposizione nel blocco in caso di ammissione. Rodriguez ha parlato alla stampa venezuelana nel corso della su visita in India per partecipare a una riunione tra India e il gruppo America latina e Caraibi (India-LAC). (Res)