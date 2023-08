Strage Bologna: Rocca, ruolo De Angelis tecnico, non c'entra con indirizzo politico regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcello De Angelis è responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione: "un ruolo tecnico per il quale è stato scelto vista la sua pluriennale esperienza professionale e che non ha nulla a che fare con l’indirizzo politico dell'Istituzione che mi onoro di rappresentare". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo le polemiche scatenate dalle parole di De Angelis sulla strage di Bologna, in cui afferma di "sapere per certo" che gli ex Nar Fioravanti, Mambro e Ciavardini "non c’entrano nulla" con l'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione centrale di Bologna. "Essendo il dialogo il faro del mio operato, valuterò con attenzione nei prossimi giorni il da farsi, solo dopo aver incontrato Marcello De Angelis", conclude Rocca. (Rer)